マーベリックス戦でこぼれ球に飛びつくレーカーズの八村（手前左）＝ダラス（イマジンイメージズ・ロイター＝共同）【ダラス共同】米プロバスケットボールNBAは24日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は敵地テキサス州ダラスで行われたマーベリックス戦に途中出場し、27分8秒プレーして17得点、今季最多8リバウンドで116―110の勝利に貢献した。チームは27勝17敗とした。