ボートレース浜名湖の得点率制、4日間シリーズ「日本モーターボート選手会代表杯」の2日目が25日に行われた。鈴木秀茉（34＝静岡）が5Rを2コース差し、10Rを4コースから捲り差しで制して2連勝。5Rは宇佐見淳、10Rは菊地孝平と共にドリーム組のA1級を退けて白星を奪取した。「このコンディション（安定板装着、10Rは2周回）だからこそエンジンパワーがより出たのかもしれないですね。全体的にいいです。回り足、ターン出口もい