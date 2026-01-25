米マット最高峰でも屈指の人気を誇る日本人女子タッグがストアPRの動画に登場。「ヒールキャラには見えない」コミカルな掛け合いでファンを喜ばせている。【映像】“まるで漫才”日本人女子タッグの見事な掛け合いWWEの日本公式X（旧Twitter）が日本時間23日に公開したのが、同31日まで東京・原宿で開催されている「WWEポップアップストア」の番宣動画。日本人女子タッグの“カブキ・ウォーリアーズ”（アスカ＆カイリ・セイン