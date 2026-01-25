アーセナルに所属するDFの新天地はオランダとなるのか。『Sky Sports』によると、ウクライナ代表DFオレクサンデル・ジンチェンコはアヤックスと契約を結ぶため、オランダのアムスデルダムに向かったようだ。ジンチェンコは現在アーセナルからノッティンガム・フォレストにレンタル移籍しているが、フォレストは同選手の期限付き移籍の短縮を検討しており、そこがまとまり次第、アヤックスと正式な契約を結ぶことになる。契約期間は