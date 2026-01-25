ウェストハムはフラムに所属する29歳FWアダマ・トラオレの獲得が間近に迫っているようだ。バルセロナの下部組織で育った同選手はこれまでアストン・ヴィラやミドルズブラ、ウルブズでプレイし、2023年夏にフリーでフラムに加入した。爆発的なスピードと圧倒的なフィジカルを武器にするトラオレだが、今シーズンは公式戦20試合に出場しているものの、プレイタイムは576分のみとなっており、マルコ・シウバ率いるフラムで出場機会の