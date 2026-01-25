今冬アーセナルからマルセイユへレンタル移籍を果たした18歳の逸材イーサン・ヌワネリが早速ゴールを挙げた。リーグ・アン第19節で3位のマルセイユは2位RCランスとホームで対戦。ヌワネリは早速スタメンに名を連ねると、1点リードの13分に早速結果を残す。ハーフウェイライン付近でボールをもらったヌワネリはドリブルで持ち運ぶと、切り返しで1枚剥がし左足一閃。ペナルティアークあたりから左足でファーサイドへ巻く見事なコント