「坂東IC〜つくば西SIC」間などで工事に遅れ関東地方整備局とNEXCO東日本は2026年1月16日、圏央道「久喜白岡JCT〜大栄JCT」間で進めている4車線化事業について会議を開き、工事の進捗状況などを共有しました。事業は2026年度内での全区間の工事完了・開通を見込んでいますが、一部区間で工事が遅れていることが明らかになりました。【地図で見る】これが圏央道「4車線化事業」最新の見通しです本事業は、圏央道の埼玉・茨城・