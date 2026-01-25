大谷が真美子夫人と全米野球記者協会が主催する晩さん会に出席した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間1月24日、「全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催の晩さん会」に真美子夫人とともに出席した。大谷は黒のシャツとネクタイ、紺のスーツ姿で登場。真美子夫人は黒のドレス姿だった。大谷は英語でスピーチを披露し、自身をサポートしてくれている多くの人に感謝を述べた。【動画】綴った感謝の思い…大