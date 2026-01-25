◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 6日目(25日、東京体育館)準決勝で前回王者の松島輝空選手と対戦し、フルゲームにもつれる死闘の末に敗れた張本智和選手。試合後に心境を語りました。張本選手は準決勝で松島選手と対戦。第1ゲームは6-0から大逆転される展開となり、その後は一進一退の戦いでフルゲームの死闘の末に敗れました。試合を振り返り、「80％、90％出しきったなかでの逆転負けだったので、そういう意味では