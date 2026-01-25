◆大相撲初場所千秋楽（２５日、東京・両国国技館）西前頭１３枚目・友風（中村）が西９枚目・狼雅（二子山）に上手投げで敗れ４勝１１敗で初場所を終えた。頭で狼雅の胸に当たった前に出たが、土俵際でバタリと倒れた。これで幕内に復帰して３場所目は４勝１１敗に終わったが、「無事に終えて良かったです。本当に、心の底から、よくやったと思います」としみじみと話した。右膝の大けがの後遺症で右膝から足首にかけてマヒ