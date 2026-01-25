クルマのサブスクリプションサービスなどを手がける株式会社ＫＩＮＴＯは２５日までに、Ｚ世代（１８〜２５歳）の子どもを持ち、その子どもが初めてのクルマを３年以内に購入／契約した親３０７人を対象に実施した、新社会人・新入学に向けた「Ｚ世代の子どものクルマ購入／契約」に関する親の意識調査の結果を公開。親の約８割が子どものマイカー購入／契約時の費用をサポートしていることが分かった。【あなた（親）は、子のマ