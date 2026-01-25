広島のドラフト２位・斉藤汰直（たいち）投手（２２）＝亜大＝が２５日、巨人のドラフト３位・山城との投げ合いを心待ちにした。春季キャンプ１軍スタートが決まっている右腕は、山城と亜大で二本柱を形成。２月１５日には対外試合初戦の練習試合・巨人戦（セルラー那覇）が控え、「投げ合えたら面白い」と待ち望んだ。戦国の東都大学リーグでともに１年春から登板し、２年秋には２人で完封リレー。自身はリリーフとして、青学