白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが24日、自身のブログを更新。インフルエンザに罹患したことを公表しました。【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「白血病患者にとってインフルエンザにかかるとはマジで効果抜群で死ぬ、、、」体調悪化について綴るネイボールさんはその前々日にも「体調ダウン」のタイトルで体調がすぐれないことを明かし、「体調が悪い、、、」「節々が痛い、、