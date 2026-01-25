◇大相撲初場所千秋楽（2026年1月25日両国国技館）3日目に豊昇龍、4日目に大の里と両横綱を連破した西前頭筆頭の義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は東7枚目の欧勝馬（28＝鳴戸部屋）を押し出し、8勝7敗で勝ち越した。敢闘賞を受賞する条件を満たした。立ち合いすぐに左四つ。右も1枚まわしながら、つかんだ。寄って出て最後は右上手を放しながら圧力をかけ続けた。ABEMA大相撲中継で解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏