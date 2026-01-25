「大相撲初場所・千秋楽」（２５日、両国国技館）前頭四枚目熱海富士が欧勝海と対戦。寄り切りで勝ち、３敗を死守した。この結果により、４敗の４力士の優勝の可能性は消滅した。この後、大関安青錦が勝てば優勝決定戦、負けると熱海富士の初優勝が決まる。前日の時点で３敗は大関安青錦、熱海富士の２人で、４敗で横綱大の里、関脇霧島、同十二枚目阿炎、欧勝海の４人だった。