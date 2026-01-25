昨季限りで現役を引退した元ドジャースのクレイトン・カーショー投手（３７）に大手テレビ局のＮＢＣから解説オファーが届いた。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のアンドルー・マルシャン記者が２４日（日本時間２５日）、自身のＸに「クレイトン・カーショーはＮＢＣの『サンデー・ナイト・ベースボール』のスタジオのトップターゲットです」と投稿。米３大ネットワークのひとつとして知られる同局のスタジオ解説者と