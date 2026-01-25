友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は就活について読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公・横山はるなは、現在就活生。これから第1志望の会社との面接です。オンライン面接に参加するも、時間になっても誰も来ません。まさかの出来事にはるなは驚いています。このあと彼女はどう対応するのでしょうか