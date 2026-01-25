元空手世界一＆現役看護師である女優の長野じゅりあ（29）が25日までに自身のインスタグラムを更新。真紅のドレス姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ダナンインターコンチネンタルホテル」と題して投稿。「高級すぎてびっくり！ランチだけしにきた」とホテルでの真紅のドレス姿を公開した。ネットでは「とてもお似合い」「美しい」「可愛すぎる」などの声が上がった。