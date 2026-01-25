「とにかく時間がない」――。今回の衆院選は衆院解散から投開票までが戦後最短だ。解散後初の週末となった２４日、知名度向上が課題となる新人の立候補予定者らは２７日の公示に向けて奔走した。演説ライブ配信「『１０時間街宣』を実施中です。行って帰ってもまだ立っているやつと覚えてください」。区部の選挙区から出馬する野党の新人男性が駅前で声を上げた。演説は午前１０時から始まり、休憩を挟みながらも午後８時ま