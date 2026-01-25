時は元禄15年12月14日、赤穂浪士47人が吉良邸に討ち入り、亡き主君のあだ討ちを果たした−。「忠臣蔵」で有名な江戸時代中期の元禄赤穂事件で、大石内蔵助が討ち入り前に閑居していたとされる岩屋寺（京都市山科区西野山桜ノ馬場町）に当時の住まいをイメージした古民家の模型がお目見えした。【写真】内蔵助の遺品とされる調度品を精巧に再現した室内も見どころ赤穂藩家老だった内蔵助は藩が取りつぶしとなり、親戚を頼って同