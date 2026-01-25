DeNAは25日、「2026初春の集い」を横浜のレジャー施設『八景島シーパラダイス』で実施した。新年最初の球団公式イベントとして開催されたこの日は、2026年シーズンに向けた新ユニフォームやチームのスローガンが示されるとともに、監督・選手とファンが年明けに初めて顔を合わせる“集いの場”となった。年々イベントの規模拡大に力を入れているDeNAだが、今回の「初春の集い」には、これまで以上に明確な意図が込められていた