【メルボルン共同】テニスの全豪オープン第8日は25日、メルボルンで行われ、女子ダブルス3回戦で穂積絵莉（日本住宅ローン）呉芳嫺（台湾）組がエレン・ペレス（オーストラリア）デミ・シュールス（オランダ）組を6―2、6―2で破り、準々決勝に進んだ。加藤未唯（ザイマックス）ファニー・シュトラル（ハンガリー）組は、加藤の左手首負傷により棄権した。シングルスは4回戦で、女子の第1シードでベラルーシ出身のアリーナ・サ