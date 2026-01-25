選手強化のAI活用に関する各団体回答日本オリンピック委員会（JOC）と日本パラリンピック委員会（JPC）に加盟する全9冬季競技団体で、選手強化に人工知能（AI）を活用しているのは日本スケート連盟だけだったことが25日、共同通信の調査で分かった。活用は国の強化戦略に明記されているが、情報流出の懸念や人材確保など課題を挙げる声が多く、導入が進んでいない実態が浮き彫りになった。調査は昨年12月、JOC加盟の6団体とJPC