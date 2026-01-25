医師の丸田佳奈氏、明治天皇の玄孫（やしゃご）で作家の竹田恒泰氏が、25日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（日曜午後1時30分）に出演。中国のパンダ外交について言及した。東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオ（オス）とレイレイ（メス）の一般公開が25日、最終日を迎えた。コロナ禍だった21年6月23日に誕生。2頭は27日に中国へ出発する予定。上野の2頭が中国に返還されれば、1972年（昭47）に