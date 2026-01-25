リバプールが急遽、フラム所属のアメリカ代表ＤＦアントニー・ロビンソン（２８）獲得に乗り出す可能性が浮上した。英サッカーサイト『チームトーク』が掲載した記事によると、ロビンソンは昨年夏のリバプールの補強対象としてリストアップされていたが、ハンガリー代表ＤＦミロシュ・ケルケズ獲得を優先。スコットランド代表主将アンディ・ロバートソンと今季の左サイドバックを固めることになった。しかし現在トットナムが