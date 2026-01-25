◇ノルディックスキー・ジャンプＷ杯（２５日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）女子個人第２２戦（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われ、２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表の高梨沙羅（クラレ）が、１１１・７点で日本勢最高となる８位だった。激しく雪が降り続く１回目。助走レールにやや詰まりながらもスッと飛び出すと１２５メートルまで飛んでその時点で８位。その後、天候が回復せず２回目がキャンセルとなり、