高齢馬の激走にＳＮＳに驚きの反応が寄せられている。２５日に行われたアメリカＪＣＣ・Ｇ２（中山・芝２２００メートル）は３番人気のショウヘイ（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父サートゥルナーリア）が勝利。２着には１番人気のドゥラドーレスが入ったが、１４番人気のエヒト（牡９歳、栗東・森秀行厩舎、父ルーラーシップ）が３着に粘り込んで、３連単が２１万９６１０円の高配当となった。エヒトは昨年のエプソムＣ（８着