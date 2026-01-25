楽天・前田健太投手（３７）が２５日、大阪・南堺署の一日警察署長を務め、「交通安全啓発キャンペーン」に参加した。警察官の制服を身にまとった前田健は集まった約３００人に交通安全を呼びかけ。「ルールを守ることで自分自身を守ることにもなるし、身近な人や友人も交通ルールを守らないと悲しませてしまうことになる。自分の身の安全、大切な人を悲しませないように日頃からルールを守って欲しいなと思います」と熱く語っ