◆センテナリースプリントカップ・Ｇ１（１月２５日、シャティン競馬場・芝１２００メートル、良）７頭立てで行われ、世界最強スプリンターのカーインライジング（セン６歳、デヴィッド・ヘイズ厩舎、父シャムエクスプレス）が制覇。連勝を１７に伸ばし、サイレントウィットネスが持つ香港調教馬の連勝記録に並んだ。レースはザカリー・パートン騎手の騎乗で道中は２番手を進み、直線入り口で前に並びかけると、あっさり抜け出し