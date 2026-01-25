2026年1月24日放送のバラエティ番組「さんまのお笑い向上委員会」（フジテレビ系）が放送500回を迎えた。番組冒頭、レギュラーメンバーの陣内智則さんが15年からメニューの変更なしできたことに「変わらぬ味で500回。たまに昔の再放送をはさんでもわからないですよ、同じことやってんだから」と発言。MCの明石家さんまさんは「このあと、この味を陣内あたりに引き継いでもらわんと」と、陣内さんを二代目MCに指名したが、陣内さん