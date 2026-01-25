鹿児島県伊佐市で25日午後、倉庫1棟が全焼する火事がありました。 伊佐湧水警察署によりますと、伊佐市大口篠原で25日午後1時すぎ、「近所の家の小屋が燃えている」と近隣住民から119通報がありました。 火はおよそ30分後に消し止められましたが、この火事で、自営業・西博達さん(76)が所有する鉄筋スレートぶきの倉庫1棟およそ70平方メートルが全焼しました。けが人はいませんでした。 倉庫では木材を保管していて