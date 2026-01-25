今日25日(日)は今季最長寒波の2回目のピークとなり、全国的に厳しい寒さとなりました。東京都心も最高気温が7℃台と、昼間もダウンコートが必須となりました。明日26日(月)は一連の寒波はぬけますが、東京都心や名古屋でも朝は0℃まで下がり、日中も一桁の予想。1月いっぱいは少なくとも平年を下回る寒さが続くため、防寒対策を万全にして体調管理にご注意下さい。一連の寒波2度目のピーク東京都心も日中7℃台と厳寒1月20日(火)