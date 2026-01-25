「大阪国際女子マラソン」（２５日、ヤンマースタジアム長居発着）９月開幕の名古屋アジア大会、２８年ロサンゼルス五輪の日本代表選考会を兼ねて行われ、３度の優勝を誇る松田瑞生（３０）＝ダイハツ＝は２時間２６分１６秒で７位に終わった。ロサンゼルス五輪代表選考会のＭＧＣの出場権は手にしたが、ロス五輪挑戦は白紙となったことを明かした。悲願の五輪出場を目指す中での一歩となるレースだったが、１６キロ過ぎから