「台北101」を登り切って手を振るオノルドさん＝25日、台北（中央通信社＝共同）【台北共同】台北の超高層ビル「台北101」（高さ508メートル）に25日、米国のロッククライマー、アレックス・オノルドさんが命綱なしで「登頂」した。中央通信社が伝えた。オノルドさんは「緊張はしたが登るにつれてリラックスできた。楽しかった」と話した。インターネットやテレビで中継され、現地でも市民らが見守る中、約1時間半で最上部に登