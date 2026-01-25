目の病気の1つに涙嚢炎（るいのうえん）という病気があることをご存じでしょうか。新生児、もしくは高齢者に多くみられる疾患です。 涙嚢とは目から流れてきた涙が通る器官で、袋状になっています。その器官に菌が入り込むことで炎症が起きます。 涙嚢炎を含む目の病気は見えづらさが出てくるだけでなく、見た目も悪いため早急に治療したいと思うことも多いでしょう。 今回は涙嚢炎の再発について解説します。大切な目を守るた