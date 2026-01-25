全豪オープン大会期間：2026年1月18日～2026年1月31日開催地：オーストラリア メルボルンコート：ハード（屋外）結果：[ココ ガウフ] 2 - 1 [カロリナ ムホバ] 試合の詳細データはこちら≫ 全豪オープン第8日がオーストラリア メルボルンで行われ、女子シングルス4回戦で、第3シードのココ ガウフと第19シードのカロリナ ムホバが対戦した。第1セットはココ ガ