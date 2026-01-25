女優の小池里奈（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。“お腹チラリ”のチャイナ服コーデ姿を投稿した。自身のインスタグラムで「今週もお疲れさまです。寒くて気が滅入りますね。湯船浸かってあったまりましょ〜」とつづった。写真では“お腹チラリ”の白チャイナ服コーデ姿を投稿した。ネットでは「おなかチラがとてつもなくかわえぇ」「似合う」「癒し」「超絶可愛い」などの声が上がった。