乃木坂46の池田瑛紗（23）が25日までに自身のインスタグラムを更新。同期のグループメンバーとの２ショットを投稿した。自身のインスタグラムで「私のこと推しなんだって」とつづった。そして写真では同期の一ノ瀬美空との密着2ショットを投稿した。ファンからは「てれみく愛おしい」「可愛すぎる」「眼福」「こんな美少女2人がこの世に存在するわけ？」「てれみくめちゃくちゃ尊すぎる」などの声が上がった。