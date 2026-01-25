◇バドミントンインドネシアマスターズ2026(20日〜25日、ジャカルタ)インドネシアマスターズの決勝に進出したバドミントンの五十嵐有紗選手・郄橋美優選手ペアでしたが、不戦敗となりました。五十嵐選手は昨年9月から志田千陽選手と新ペアを結成しプレー。しかし志田選手は国内大会への出場を控えており、今大会には郄橋選手とのペアで出場していました。五十嵐選手と郄橋選手がペアを組みワールドツアーに挑