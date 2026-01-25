アメリカのトランプ大統領はアフガニスタンでのイギリス軍の兵士を賞賛し、「戦場から離れた場所にいた」とした発言を事実上撤回しました。【映像】イギリス軍の兵士を賞賛したトランプ大統領トランプ大統領は22日のインタビューで、「我々がNATOを必要としたことは一度もない」としたうえで、2001年からのアフガニスタンでの戦争でNATOの部隊は「前線から離れた場所にとどまっていた」と主張しました。アフガニスタンでアメ