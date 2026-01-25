アメリカのトランプ大統領による過去のNATO＝北大西洋条約機構の同盟国への発言について良好な関係であるイタリアが批判するなど、ヨーロッパで反発が広がっています。【映像】インタビューを受けるトランプ大統領トランプ大統領は22日、FOXニュースのインタビューで、「NATOを必要としたことは一度もない」とし、アフガニスタン戦争に参加したNATO加盟国の部隊について「前線から少し離れた場所にとどまっていた」などと述べ