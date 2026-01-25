気象台は、午後4時22分に、なだれ注意報を中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・中標津町、標津町、羅臼町に発表（雪崩注意報） 25日16:22時点釧路地方では、強風に注意してください。根室、釧路地方では、風雪に注意してください。根室地方では、大雪や高波、高潮、なだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■中標津町□なだれ注意報【発表】26日にかけ