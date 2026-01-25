アメリカのトランプ大統領はカナダと中国が貿易協定を結べば、カナダからの輸入品に100％の関税を課すと表明しました。【映像】トランプ大統領、カナダへ警告“中国との協定で100%関税”トランプ大統領は24日、自身のSNSに、カナダが中国と貿易協定を結べば、カナダからのすべての輸入品を対象に「直ちに100％の関税を課すことになる」と投稿しました。カナダのカーニー首相は16日に北京で習近平国家主席と会談し、一部の関