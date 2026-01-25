サンドウィッチマン伊達みきお（51）、富澤たけし（51）、お笑い芸人の狩野英孝（43）の宮城県出身の3人が、25日放送のフジテレビ系「かのサンド」（日曜午前10時）に出演。宮城県人会について話した。昨年12月に伊達が幹事になり、宮城県人会を開催。3人をはじめ宮城県出身の芸能人、アスリートが集まったという。狩野が「席順をくじ引きで決めたじゃないですか。僕の隣が鈴木京香さんで。その1個、2個くらいに高橋ジョージさんが