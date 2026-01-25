オートレースの鈴木辰己選手（７２＝浜松）がレース中の事故で死亡した。２４日、川口オートナイトレース２日目２Ｒ４周回４コーナーで落車し後続車と接触した。川口市内の病院に救急搬送され必要な処置が施されたが、手当ての甲斐もなく２５日午前２時４０分、多発性損傷により死去（殉職）した。オートレースでは２０２１年１２月３日、黒岩明さんがレース中の事故（落車）で亡くなっており、殉職者は９７人となった。ＪＫＡ