お笑いコンビのEXITがMCを務める『ABEMA Prime』（ABEMA NEWSチャンネル）が22日放送。この日の放送では、発足60周年を迎えたJICA海外協力隊の応募者数が、年間およそ1万2000人から2000人を下回るまでに減少している現状を特集した。【写真】美しいアレン様のどアップ番組では、2015年にアフリカ・マラウイ共和国の小学校に派遣された元海外協力隊員の女性も出演。音楽や図工、体育などの教育水準向上を目的に派遣されたものの