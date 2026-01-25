静岡県高校野球連盟の指導者講習会が２５日、静岡市内で行われた。講習会に先立ち、２０２５年度日本学生野球協会の高校の部表彰選手に選ばれた聖隷クリストファー・逢沢開生元主将（３年）に記念盾が贈られた。「心の中で、自分でいいのかなって思いがありました」と、正直な思いを口にした。昨年５月以降は苦しい年だった。昨夏、春夏通じて初の甲子園出場を決めた聖隷で主将を務めたが、５月の春季東海大会１回戦の三重戦で