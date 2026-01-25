巨人・田中将大投手（３７）が２５日、都内で行われたｎｅｔｋｅｉｂａ主催の会員限定イベント「田中将大選手と中央競馬を楽しもう！Ｖｏｌ．３」に出演。ステージ上には巨人、ヤンキース、楽天の試合用ユニホーム、さらに名球会入りを記念した「名球会ブレザー」が飾られた。昨年、史上４人目となる日米通算２００勝を達成した右腕。シーズン後の１２月には米ハワイで開催された名球会総会に参加した。数々のレジェンドが集