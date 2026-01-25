◆大相撲▽初場所千秋楽（２５日、両国国技館）１９歳の西幕下３枚目・福崎（藤島）が、東十両６枚目・荒篤山（荒汐）を寄り切って、５勝目を挙げた。来場所の新十両昇進が有力となった。「立ち合いから相手の流れになってしまった。そこは十両の壁を感じたが、最後は土俵際でまわりこみそうなところを、押し返すことができてよかった」と振り返った。新十両に大きく前進し「今場所は関取を狙える位置で、成績を意識しすぎない