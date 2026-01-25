◆大相撲初場所千秋楽（２５日・両国国技館）西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭１６枚目・欧勝海（鳴門）に寄り切りで勝ち、３敗を守り、首位を堅持した。この後の３敗で並ぶ新大関・安青錦（安治川）と、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）の対戦で、安青錦が敗れれば、熱海富士の初優勝が決まる。安青錦が勝てば、両者での優勝決定戦となる。この結果、４敗に優勝のチャンスは消滅した。